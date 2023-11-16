В среду, 15-го ноября, Бельгия в экспериментальном составе и при пустых трибунах обыграла в контрольной встрече Сербию (1:0).

Товарищеский матч

Бельгия – Сербия – 1:0

Гол: Карраско, 2

Из-за залитого дождём газона матч между Бельгией и Сербией был перенесён из Брюсселя в Левен. Учитывая неожиданный перенос, который случился в день игры, зрители были лишены возможности посетить трибуны - их билеты были аннулированы.

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Как и ожидалось, главный тренер хозяев Доменико Тедеско выпустил на поле экспериментальный состав – шанс проявить себя получили такие молодые игроки, как Вермерен, Деман и Аль-Дахил. Средний возраст игроков, которых Тедеско выпустил с первых минут этой встречи, составлял 23,6 лет. В стартовом составе "Красных дьяволов" оказались лишь два игрока старше тридцати лет – вратарь Селс и вингер Карраско.

И именно вингер Аль-Шабаба забил единственный мяч в этой встрече. На второй минуте Павлович отдал ужасный пас назад на своего вратаря, и Опенда запрессинговал голкипера. Янник Феррейра-Карраско оказался в нужной точке, подкараулил мяч и отправил его в ворота.

"Красные дьяволы" владели преимуществом даже в экспериментальном составе. Свои шансы удвоить счёт запороли Опенда, Деман и Батшуаи. В составе гостей два самых опасных момент у ворот Селса создал Джуричич – он дважды пробил в штангу. Причём второй раз – на 89-й минуте.

В воскресенье, 19-го ноября, сборная Бельгии сыграет свой заключительный матч отбора к Евро-2024 с Азербайджаном. В этот же день Сербию ждёт домашняя встреча с Болгарией.