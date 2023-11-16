У середу, 15-го листопада, Бельгія в експериментальному складі та за порожніх трибун обіграла в контрольній зустрічі Сербію (1:0).

Товариський матч

Бельгія – Сербія – 1:0

Гол: Карраско, 2

Через залитий дощем газон матч між Бельгією та Сербією було перенесено з Брюсселя до Левена. З огляду на несподіване перенесення, яке трапилося в день гри, глядачі були позбавлені можливості відвідати трибуни – їхні квитки були анульовані.

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Як і очікувалося, головний тренер господарів Доменіко Тедеско випустив на поле експериментальний склад – шанс проявити себе отримали такі молоді гравці, як Вермерен, Деман і Аль-Дахіл. Середній вік гравців, яких Тедеско випустив із перших хвилин цієї зустрічі, становив 23,6 років. У стартовому складі "Червоних дияволів" опинилися лише двоє гравців, старших за тридцять років – воротар Селс і вінгер Карраско.

І саме вінгер Аль-Шабаба забив єдиний м'яч у цій зустрічі. На другій хвилині Павловіч віддав жахливий пас назад на свого воротаря, і Опенда запресингував голкіпера. Яннік Феррейра-Карраско опинився в потрібній точці, підстеріг м'яч і відправив його у ворота.

"Червоні дияволи" володіли перевагою навіть в експериментальному складі. Свої шанси подвоїти рахунок запоров Опенда, Деман і Батшуаї. У складі гостей два найнебезпечніші моменти біля воріт Селса створив Джуричич – він двічі пробив у штангу. Причому вдруге – на 89-й хвилині.

У неділю, 19-го листопада, збірна Бельгії зіграє свій заключний матч відбору до Євро-2024 з Азербайджаном. Цього ж дня на Сербію чекає домашня зустріч із Болгарією.