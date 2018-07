Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018

Бельгія та Англія зустрічаються у матчі за 3-тє місце чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Бельгія – Англія стартували о 17:00 за київським часом.

Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Шадлі, Де Брюйне, Лукаку, Азар

Англія: Пікфорд, Роуз, Стоунз, Джонс, Магуайр, Тріпп'єр, Дайєр, Делф, Лофтус-Чік Стерлінг, Кейн

Here's the #ThreeLions teamsheet for our last game of the 2018 #WorldCup.



Keep doing us proud, lads! pic.twitter.com/nVhxTbIEf3