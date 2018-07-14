Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018

Бельгія та Англія зустрічаються у матчі за 3-тє місце чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Матч та онлайн-трансляція Бельгія – Англія стартували о 17:00 за київським часом.
Бельгія – Англія: анонс матчу за 3-тє місце на ЧС-2018
Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Шадлі, Де Брюйне, Лукаку, Азар
Англія: Пікфорд, Роуз, Стоунз, Джонс, Магуайр, Тріпп'єр, Дайєр, Делф, Лофтус-Чік Стерлінг, Кейн
Бельгія – Англія: прогноз на матч за 3 місце на ЧС-2018