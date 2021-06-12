Телеканал Украина не покажет в прямом эфире противостояние между Россией и Бельгией, который начнется сегодня в 22:00.

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Сначала в программе канала был этот поединок, однако затем его убрали. С 21:00 будет транслироваться сериал "Сашино дело". Зато в сетке появилась трансляция матча Уэльс – Швейцария, стартовый свисток которого прозвучит в 16:00.

Заметим, что поединок Бельгии и России все же можно будет посмотреть – на территории Украины он будет доступен только на телеканале Футбол 1.

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