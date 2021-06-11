"Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был замечательный год с Реалом.

"100 бокалов пива за каждый гол в ворота России": во львовской фан-зоне объявили щедрую акцию

Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре.

У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре. Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы", – цитирует курут сайт UEFA.

На групповом этапе Евро Бельгии будут противостоять Россия, Дания и Финляндия.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B