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Беленький стал футболистом Дунайска

21:16 51 Читати українською
Беленький стал футболистом Дунайска
Станислав Беленький / Фото: ФК Олимпик

Нападающий Олимпика Станислав Беленький продолжит карьеру в чемпионате Словакии.

Донецкий Олимпик на официальном сайте объявил о переходе нападающего Станислава Беленького в клуб Дунайска, представляющий Словакию.

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Беленький подписал контракт с словацким клубом сроком на три года.

19-летний футболист сыграл в футболке Олимпика 35 матчей, в которых забил 7 голов.

Дунайска занимает второе место в местном чемпионате.

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Теги
Олимпик Олимпик Дунайска Дунайска Трансферы чемпионата Украины Станислав Беленький Станислав Беленький
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