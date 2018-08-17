Беленький стал футболистом Дунайска

Нападающий Олимпика Станислав Беленький продолжит карьеру в чемпионате Словакии.

Донецкий Олимпик на официальном сайте объявил о переходе нападающего Станислава Беленького в клуб Дунайска, представляющий Словакию.

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Беленький подписал контракт с словацким клубом сроком на три года.

19-летний футболист сыграл в футболке Олимпика 35 матчей, в которых забил 7 голов.

Дунайска занимает второе место в местном чемпионате.

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