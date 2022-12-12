"Три льва" были настроены стать победителями катарского Мундиаля, но вернутся домой без медалей. Англия в четвертьфинале турнира уступила сборной Франции (1:2).

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"Наши ребята будут продолжать расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, Гарет Саутгейт, тренерский штаб и все наши болельщики могут гордиться этой командой.

Надо быть настоящим лидером, чтобы взять на себя ответственность в такие моменты, и именно это сделал капитан Харри Кейн. В следующий раз все кончится иначе. Мы идем с высоко поднятой головой", – написал Бекхэм в Instagram.

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