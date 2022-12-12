"Три леви" були налаштовані стати переможцями катарського Мундіалю, але повернуться додому без медалей. Англія у чвертьфіналі турніру поступилася збірній Франції (1:2).

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"Наші хлопці продовжуватимуть зростати. Прокидатися після вильоту з турніру – найгірше почуття, але наші гравці, Гарет Саутгейт, тренерський штаб та всі наші вболівальники можуть пишатися цією командою.

Потрібно бути справжнім лідером, щоб взяти на себе відповідальність у такі моменти, і саме це зробив капітан Харрі Кейн. Наступного разу все скінчиться інакше. Ми йдемо з високо піднятою головою", – написав Бекхем в Instagram.

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