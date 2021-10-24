Президент Интера Майами Дэвид Бекхэм получил важную миссию на Мундиале 2022 года, который состоится в Катаре.

46-летний бывший футболист станет лицом ближайшего чемпионата мира, сообщает The Sun . Бекхэм уже подписал соответствующее соглашение.

ЧМ-2022: дата жеребьевки плей-офф – возможный сценарий для Украины

Согласно нему, Дэвид будет не только послом ЧМ, но и станет культурным послом Катара в течение ближайших 10 лет. За это он получит "чистыми" 150 млн фунтов (почти 180 млн евро). Ранее он приезжал на Ближний Восток, чтобы пообщаться с чиновниками и проинспектировать процесс подготовки.

Напомним, Мундиаль 2022 года станет первым, который пройдет зимой. Продлится он с 21 ноября по 18 декабря.