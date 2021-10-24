Президент Інтера Маямі Девід Бекхем отримав важливу місію на Мундіалі 2022 року, який відбудеться у Катарі.

46-річний колишній футболіст стане обличчям найближчого чемпіонату світу, повідомляє The Sun. Бекхем вже підписав відповідну угоду.

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Згідно з нею, Девід буде не лише амбасадором ЧС, а й стане культурним послом Катара протягом найближчих 10 років. За це він отримає "чистими" 150 мільйонів фунтів (майже 180 млн євро). Раніше він приїздив на Близький Схід, щоб поспілкуватись з чиновниками та проінспектувати процес підготовки.

Нагадаємо, Мундіаль 2022 року стане першим, який відбуватиметься взимку. Триватиме він з 21 листопада по 18 грудня.

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