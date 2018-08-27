Бейл забил 150-й гол в клубной карьере и побил свой личный рекорд

Гол в ворота Жироны во 2 туре Примеры стал для Гарета Бейла юбилейным.

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл отличился в матче против Жироны.

Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Этот гол стал 150-м для ввалийца в клубной карьере, сообщает портал Opta.

89 мячей Бейл отпраздновал в футболке Реала, 56 – в составе Тоттенхэма, еще он 5 забил, играя за Саутгемптон.

Кроме того, Гарет продолжил свою голевую серию в Примере – Бейл забивает 6 матчей подряд, что является его рекордом.

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