Турция – самая слабая команда турнира

В матче-открытии турки крупно уступили Италии. Всех поразила беспомощность команды Шенола Гюнеша. Тогда неудачу можно было списать на силу соперника, но разбитый и неорганизованный футбол "янычар" перенесся на сегодня.

Грандиозные провалы в обороне, в которой можно похвалить разве что Сёюнджю за индивидуальные действия. Центр поля дырявый – турецкие журналисты отмечают плохое взаимодействие между Йокушлу и Туфаном. В перерыве тренер снял обоих полузащитников. Динамика улучшилась, однако этого было мало, чтобы рассчитывать на камбэк.

Турки раз за разом разводили руками, не имея вариантов для передач. Бурак на пару с Ундером создали несколько моментов, но основная острота валлийским воротам шла после угловых (Мореллу дважды пришлось спасать Уэльс на линии). Йылмаз с двух метров не протолкнул мяч в сетку, а хороший удар Демираля потянул Уорд.

0 очков после двух туров – заслуженный итог для Турции после двух туров Евро-2020. Без стандартов эта команда очень слаба.

Не списывайте Бейла – он до сих пор способен творить магию!

Уэльс еще до перерыва мог забивать трижды. Три супершанса имел Рэмзи – все после гениальных передач Бейла! Гарет не был привязан к позиции и свободно гулял по всему полю в поисках свободных зон. Как только оппоненты теряли концентрацию, капитан вырезал шикарный пас из глубины.

Забросы Бейла на Рэмзи:

Первый момент: Рэмзи убрал защитника, но не забил в ближний угол.

Второй момент: Аарон выпрыгнул на пустые ворота, избежал офсайда, но пальнул над перекладиной.

В конце первого тайма рывки Рэмзи в штрафную наконец-то дали результат. Хавбек Юве с третьей попытки переиграл голкипера и забил первый гол в матче.

Турция – Уэльс – видео голов

В то же время Бейл не отказывался от работы на оборону, очень часто оказывался за линией мяча, перекрывал зоны перед собственной штрафной. Да, Гарет смешно не реализовал пенальти (пробил в стиле "болвана" Бекхэма), но ведь сам на дриблинге его заработал.

Он хотел мгновенно реабилитироваться – запрессинговал вратаря и едва не забил! Затем мог еще отличиться головой и ассистировать Уилсону.

Вишенка на торте – угловые на последних минутах. Бейл идентично разыграл два корнера, пробежав с мячом вдоль линии ворот. Самому забить было не суждено (парировал голкипер), но Гарет покатил под удар Робертсу. 2:0 и два ассиста "гольфиста"!

Уэльс почти в плей-офф

Валлийцы победили, набрали 4 пункта и временно возглавили группу А. Ниже третьего места Уэльс уже не опустится – у Турции ни одного очка. В последнем туре играть против Италии, но четырех баллов, скорее всего, хватит, чтобы пробиться в 1/8 финала Евро-2020.

Было бы несправедливо не упомянуть еще одного героя британцев. Второй сильный матч на турнире провел Джеймс. Хорошая эффективность кроссов, 4 передачи под удар, высокая успешность дриблинга, самоотверженность в единоборствах. И если Бейл в первом туре провалился, то Джеймс прекрасно выглядел и против Швейцарии.

Матч завершился стычкой, которую спровоцировал Бурак. Многие напрашивались на удаление, но арбитр ограничился несколькими желтыми карточками.