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Бавария подпишет канадского таланта и установит рекорд МЛС

13:26 90 Читати українською
Бавария подпишет канадского таланта и установит рекорд МЛС
Альфонсо Дэвис / USA Today

Мюнхенская Бавария близка к покупке нападающего Ванкувер Уайткэпс и сборной Канады Альфонсо Дэвиса.

Клубы обсуждают последние детали перехода 17-летнего форварда, сообщает The Athletic.

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По информации издания, мюнхенцы готовы отдать за Дэвиса 12 млн долларов плюс бонусы. Эта сделка станет рекордным трансфером в истории североамериканской МЛС.

Альфонсо Дэвис дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году в составе дубля Ванкувера в ЮСЛ – втором по силе дивизионе. За основу канадец либерийского происхождения уже провел 54 матча, в которых забил 3 мяча. Еще 6 поединков и 3 гола он провел в составе сборной Канады. Ранее интерес к Дэвису проявлял английский Манчестер Юнайтед.

Видео умений и голов Альфонсо Дэвиса:

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