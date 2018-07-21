Баварія підпише канадського таланта та встановить рекорд МЛС

Мюнхенська Баварія близька до купівлі нападника Ванкувер Вайткепс та збірної Канади Альфонсо Девіса.

Клуби обговорюють останні деталі переходу 17-річного форварда, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, мюнхенці готові віддати за Девіса 12 млн доларів плюс бонуси. Ця угода стане рекордним трансфером в північноамериканській МЛС.

Альфонсо Девіс дебютував на професійному рівні в 2016 році в складі дублю Ванкувера в ЮСЛ – другому за силою дивізіоні. За основу канадець ліберійського походження вже провів 54 матчі, в яких забив 3 м'ячі. Ще 6 поєдинків і 3 голи він провів у складі збірної Канади. Раніше інтерес до Девіса проявляв англійський Манчестер Юнайтед.

Відео вмінь і голів Альфонсо Девіса: