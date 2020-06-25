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Бавария может сорвать трансферные планы Боруссии Д по юной звезде Бирмингема

13:24 - Читати українською
Бавария может сорвать трансферные планы Боруссии Д по юной звезде Бирмингема
Джуд Беллингем / Getty Images

Список претендентов на хавбека Бирмингема Джуда Беллингема пополнился еще одним серьезным именем.

Бавария готова побороться за 16-летнего англичанина, сообщает Kicker.

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Беллингем уже имеет устную договоренность с Боруссией Дортмунд, но Бирмингем не спешит продавать своего таланта. Английский клуб знает о бешеном спросе на игрока и ждет как можно лучшей суммы. Боруссия предложила 22 млн евро, однако вмешательство Баварии может заставить дортмундцев увеличить ставку или вообще отказаться от юной звезды.

Сезон 2019/20 стал для Беллингема дебютным на профессиональном уровне. Талант Бирмингема провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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