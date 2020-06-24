Тьяго внезапно отказался от нового контракта с Баварией – испанца может забрать Ливерпуль

Хавбек Тьяго Алькантара может попрощаться с Баварией после завершения сезона.

Испанец неожиданно сорвал переговоры о подписании нового контракта, информирует Sport Bild.

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Все ключевые моменты соглашения были решены, однако 4 мая состоялась встреча с руководством Баварии, на которой Тьяго сообщил об изменении своего решения. Полузащитник надеется получить вызов в другом европейском гранде после 7 лет выступлений в Мюнхене.

Алькантара хочет присоединиться к Ливерпулю, и сами "красные" якобы заинтересованы в услугах хавбека. Юрген Клопп не прочь усилить свой центр поля качественным и техническим игроком. Цена 29-летнего испанца также будет умеренной, поскольку действующее соглашение с Баварией истекает следующим летом.

Добавим, что Тьяго провел 35 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отличился 3 голами и 2 ассистами. Летом 2013 года Бавария заплатила Барселоне за полузащитника 25 млн евро.

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