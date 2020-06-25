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Баварія може зірвати трансферні плани Борусії Д щодо юної зірки Бірмінгема

13:24 - Читать на русском
Баварія може зірвати трансферні плани Борусії Д щодо юної зірки Бірмінгема
Джуд Беллінгем / Getty Images

Список претендентів на хавбека Бірмінгема Джуда Беллінгема поповнився ще одним серйозним іменем.

Баварія готова поборотися за 16-річного англійця, повідомляє Kicker.

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Беллінгем вже має усну домовленість з Борусією Дортмунд, але Бірмінгем не поспішає продавати свого таланта. Англійський клуб знає про шалений попит на гравця і чекає якомога більшої суми. Борусія запропонувала 22 млн євро, проте втручання Баварії може змусити дортмундців збільшити ставку або й взагалі відмовитися від юної зірки.

Сезон 2019/20 став для Беллінгема дебютним на професіональному рівні. Талант Бірмінгема провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

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Теги
Трансфери Англія Джуд Джуд Беллінгем Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Бірмінгем Бірмінгем Німеччина Трансфери Баварії
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