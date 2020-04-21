Боруссия нашла замену Санчо – он откажет Реалу ради Дортмунда

Дортмундцы заблаговременно готовятся к возможной потери своей главной звезды. Трансфер Джейдона Санчо может запустить новый эффект домино.

Британские таблоиды утверждают, что Манчестер Юнайтед уже договорился с Джейдоном Санчо о трансфере, однако немецкий Sky Sport опровергает эту информацию.

МЮ действительно интересуется футболистом и готов выплатить необходимые 120 млн евро, а сам Санчо планирует летом сменить клуб. Однако представитель игрока отмечает, что нельзя выделить ни одного фаворита в борьбе за Джейдона – на него претендуют многие клубы.

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Боруссия рассматривает возможность заблокировать трансфер, но одновременно готовит план B. Как сообщает источник, Дортмунд на замену Санчо приобретет Феррана Торреса – 20-летнего вингера из Валенсии.

В контракте Торреса прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, однако "шмели", очевидно, смогут выкупить его дешевле, ведь соглашение действует только до лета 2021-го. Потенциальный трансфер оценивается в 50-60 млн евро.

За Торресом охотятся испанские и английские топ-клубы, но он хочет продолжить карьеру там, где ему гарантируют игровое время. Дортмунд зарекомендовал себя прекрасным вариантом для молодых футболистов, поэтому Ферран может выбрать BVB перед Реалом.

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