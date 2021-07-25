Джоуи Бартон подтверждает репутацию сумасшедшего хулигана и после завершения карьеры игрока.

Экс-хавбек Ман Сити, Ньюкасла и сборной Англии предстанет перед судом по подозрению в избиении женщины, сообщает Sky Sports.

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Инцидент произошел еще 2 июня. 38-летний Бартон по неизвестным причинам напал на женщину, которая получила травму головы. Бывшего футболиста арестовали и доставили в участок, однако вскоре отпустили под залог. Рассмотрение дела запланировано на 26 июля.

К слову, в начале этого года Бартона назначили главным тренером Бристоль Роверс. Команда провалила концовку сезона и вылетела из Лиги 1, заняв последнее место.

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