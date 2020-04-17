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Барселона снова отложила трансфер Неймара – каталонцы определили другие приоритеты

10:54 34 Читати українською
Барселона снова отложила трансфер Неймара – каталонцы определили другие приоритеты
Неймар / EFE

Испанская Барселона отказалась от идеи вернуть на Камп Ноу форварда французского Пари Сен-Жермен Неймара. По крайней мере пока.

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Такое решение в столице Каталонии приняли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Теперь Барса имеет другие приоритеты. Первый – удержать лидера команды Лионеля Месси. Второй – подписать нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса. Поскольку "нерадзурри" требуют за забивного аргентинца минимум 111 млн евро, то Барселона не будет иметь лишних средств на трансфер Неймара, стоимостью которого может составить 170 млн.

К слову, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

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