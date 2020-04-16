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Барселона разработала уникальную форму на следующий сезон – специалисты отметили стиль

23:24 34 Читати українською
Барселона разработала уникальную форму на следующий сезон – специалисты отметили стиль
Гризманн / Фото ФК Барселона

На этот раз дизайнеры каталонского клуба поработали на славу.

Четвертый комплект экипировки впервые в истории соединит цвета флага Каталонии вместе с сине-гранатовыми оттенками. Инновационный дизайн получил одобрительные отзывы от специалистов, которые были на предыдущей презентации формы, сообщает Sport.es.

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Ранее в сети появились фото первых трех комплектов формы Барсы на следующий сезон – в традиционных цветах, черный и розовый.

Как правило, каталонцы официально представляю форму после завершения сезона, но в нынешней ситуации – даты спрогнозировать трудно.

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Барселона Барселона Испания Футбольная форма
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