Барселона разработала уникальную форму на следующий сезон – специалисты отметили стиль

На этот раз дизайнеры каталонского клуба поработали на славу.

Четвертый комплект экипировки впервые в истории соединит цвета флага Каталонии вместе с сине-гранатовыми оттенками. Инновационный дизайн получил одобрительные отзывы от специалистов, которые были на предыдущей презентации формы, сообщает Sport.es.

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Ранее в сети появились фото первых трех комплектов формы Барсы на следующий сезон – в традиционных цветах, черный и розовый.

Как правило, каталонцы официально представляю форму после завершения сезона, но в нынешней ситуации – даты спрогнозировать трудно.

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