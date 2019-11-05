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Барселона – Славия Прага: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

19:50 354 Читати українською
Барселона – Славия Прага: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона – Славия Прага: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов / Reuters

Испанская Барселона принимает пражскую Славию в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

 

Матч Барселона – Славия Прага начнется в 19:55 по киевскому времени на стадионе Камп Ноу. Телеканал "Футбол 1" покажет поединок в прямом эфире. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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Стартовые составы команд:

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Видаль, Бускетс, де Йонг – Месси, Гризманн, Дембеле

Запасные: Нету, Умтити, Аленья, Роберто, Ракитич, Перес, Фати

Славия Прага: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фрыдрых, Боржил – Соучек, Траоре – Шевчик, Станчу, Олаинка – Масопуст

Запасные: Коварж, Провод, Юсуф, Гушбауэр, Такач, Тецл, Шкода

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