Барселона – Славия Прага: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Испанская Барселона принимает пражскую Славию в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Барселона – Славия Прага начнется в 19:55 по киевскому времени на стадионе Камп Ноу. Телеканал "Футбол 1" покажет поединок в прямом эфире. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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Стартовые составы команд:

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Видаль, Бускетс, де Йонг – Месси, Гризманн, Дембеле

Запасные: Нету, Умтити, Аленья, Роберто, Ракитич, Перес, Фати

Славия Прага: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фрыдрых, Боржил – Соучек, Траоре – Шевчик, Станчу, Олаинка – Масопуст

Запасные: Коварж, Провод, Юсуф, Гушбауэр, Такач, Тецл, Шкода

| Tuto sestavu vyšle Jindřich Trpišovský na hřiště pro utkání na Nou Campu proti @FCBarcelona! #barsla



INFO ️ https://t.co/HDIn27nTX0 pic.twitter.com/ivh59ZRs4B — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 5, 2019

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