Барселона снова разочаровала своей игрой и не победила – видеообзор матча против Славии

Барселона не смогла одолеть Славию в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите обзор матча Барселона – Славия.

Команды с первых минут пошли в атаку и создали несколько опасных моментов, однако ни один из них не закончился голом – великолепную игру демонстрировали голкиперы, а игрокам атаки часто не хватало точности.

Вторая половина игры прошла по схожему сценарию. Барселона хотела контролировать мяч, а Славия постоянно пыталась отвечать контрвыпадами. В составе каталонцев больше всех старался Месси, впрочем и ему не судилось отличиться в этот вечер. Также стоит упомянуть гол Видаля на 60 минуте, который был отменен из-за офсайда. Итог матча – 0:0, который явно не удовлетворил фанатов Барселоны, а вот Славия может ехать домой с высоко поднятой головой.

Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу