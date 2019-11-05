Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу

Іспанська Барселона не зуміла переграти празьку Славію у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди зі старту показали, що не збираються відсиджуватися в обороні. "Блаугранас" спробували відразу взяти м'яч під контроль. Та вже на 5-й хвилині Шевчик прорвався правим флангом й небезпечно прострілив і лише відчайдушний стрибок тер Штегена врятував господарів від пропущеного після рикошета від Лангле м'яча.

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Барса відповіла моментом Семеду. Португалець отримав розрізний пас, вискочив віч-на-віч із Коларжом і бив під стійку, але чеський кіпер відбив м'яч ногою! За цим каталонці взяли невелику паузу, поки до справи не взявся Мессі. Спочатку Лео пробив у ближній кут зі штрафного – воротар Славії парирував удар кулаками. Ще за хвилину аргентинець спробував упіймати Коларжа, закрутивши м'яч у ворота з кутового. Натомість після удару Мессі в один дотик після подачі Альби м'яч опинився на трибунах.

Пражани відповіли небезпечною атакою лівим флангом, яку завершував Станчу. Та його потужний удар у дальню дев'ятку дуже недоречно зупинив... одноклубник Масопуст. А на 33-й хвилині той же Станчу непогано закрутив зі штрафного в правий кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Карати гостей за таку самовпевненість на Камп Ноу через 2 хвилини повинен був Мессі. Лідер Барси отримав пас від Відаля у вільній зоні на правому фланзі, хрестоматійно змістився до центру й бив метрів із 22-х. Та, на щастя Славії, м'яч влучив у хрестовину.

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Цей момент "запалив" каталонців. Підопічні Ернесто Вальверде почали завантажувати роботою оборону Славії та створювати момент за моментом, аби відкрити рахунок ще до перерви. Зокрема, забивати могли Дембеле, Мессі та Піке. Проте, кожного разу на заваді гравцям Барселони ставав Ондржей Коларж. А в доданий арбітром час забили пражани: Боржіл із другої спроби переграв тер Штегена після шикарної комбінації Славії, але лайнсмен підняв прапорець – безсумнівний офсайд.

Друга половина гри пройшла за схожим сценарієм. Барселона спробувала контролювати м'яч, а Славія постійно намагалася відповідати контрвипадами. На старті тайму 2 нагоди забити мав Мессі. Зірковий аргентинець для початку непогано приклався зі штрафного (над перекладиною), а на 55-й хвилині міг добити м'яч після напівмоменту Дембеле, та Кудела вчасно вибив м'яч із-під ніг Лео.

А за 5 хвилин свій незарахований гол отримала й Барса. Мессі втік на побачення з Коларжем і викотив під удар абсолютно вільному Відалю. Чилієць без проблем відправив м'яч у сітку, та в цей момент боковий арбітр знову зафіксував офсайд. Телевізійний повтор не дав змоги однозначно погодитися із суддівською бригадою, але послухавши підказки VAR, Майкл Олівер свого рішення не змінив.

Цей епізод розбудив пражан. Славія огризнулася низкою продуманих контратак. Так у середині тайму чехи за дві хвилини двічі вривалися на правий кут штрафного, та витиснути максимум із таких нагод гості не змогли. Поступово Славія зцементувала центр, переходячи в обороні до схеми з п'ятьма захисниками. Барсі лише зрідка вдавалося "розтягнути" ці редути й вивільнити зони для вривань своїх вінгерів, але навіть тоді довести справу до удару вдавалося не завжди.

Найреальніший момент забити каталонці не реалізували на 77-й хвилині. Фаті втік лівим флангом у контратаку й вивіреною передачею знайшов Мессі в районі лінії воротарського, однак, удар останнього в один дотик знову парирував неймовірний Коларж! Завершувався ж матч під акомпанемент, як виявилося, безрезультативної біганини обох команд по всьому полю. І Барселона, і Славія щиро хотіли перемогти, проте довести бодай одну атаку до логічного завершення не змогли.

Як наслідок, каталонці втратили нагоду достроково забезпечити вихід у плей-офф ЛЧ. Тепер дортмундська Борусія і міланський Інтер отримали шанс скоротити відрив від Барси до одного очка.