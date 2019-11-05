Зенит на своем поле уступил РБ Лейпциг – дуэль голкиперов, ошибки Ракицкого и брутальный Дзюба

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G встречались Зенит и РБ Лейпциг. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в группе G российский Зенит принимал РБ Лейпциг. Гости перед этим поединком возглавляли группу, а Зенит вместе с французским Лионом набрали одинаковое количество очков и делили вторую-третью ступеньки. Петербургский клуб в случае победы мог выйти в лидеры, поэтому, при поддержке своих болельщиков, стремился отомстить немцам за поражение в прошлом туре (1:2).

Уже с первых минут "быки" пошли штурмом на российских "медведей" и на 5-й минуте разыграли отличную атаку, которую после паса Марселя Забитцера не сумел результативно завершить Юсуф Поульсен. Впоследствии экс-"горняк" Ярослав Ракицкий нарушил правила вблизи штрафной и только благодаря реакции голкипера Михаила Кержакова Марсель Хальстенберг не открыл счет в матче.

Но на 14-й минуте даже вратарь не смог противостоять точному удару Хальстенеберга, который ворвался в штрафную и сместившись вправо точно пробил в правый угол ворот. Не смог вратарь, но смог судья, который, воспользовавшись системой VAR, отменил взятие ворот – за мгновение до того как мяч получил Хальстенберг кожаный попал в руку Эмилю Форсбергу.

В общем, Зенит полностью отдал инициативу сопернику и пытался поймать немцев на контратаках. Так, в середине тайма Дзюба потерял отличный шанс забить: получив от Азмуна мяч на ход Артем не пробил, а решил выйти на идеальную позицию и упустил свой шанс – защитники успели заблокировать нападающего. Впоследствии из-за пределов вратарской здорово пробивал Дуглас Сантос и Петер Гулачи не без проблем перевел круглого из угла ворот на угловой.

Зенит изредка пересекал линию поля и оказывался на стороне соперника. Одна из таких попыток на 30-й минуте привела к штрафному на грани вратарской, который очень неуклюже выполнил Ракицкий – он неожиданно навесил с надеждой, что мяч прилетит на голову кому-то из его одноклубников. В то же время игроки Зенита решили, что Ярослав будет пробивать по воротам и не сдвинулись с места.

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РБ Лейпциг продолжал нагнетать и имел несколько неплохих попыток, которые так и остались попытками. За три минуты до окончания первого тайма Кержаков снова реально выручил свою команду: Форсберг, завладев мячом в середине штрафной, пробивал в левую часть ворот – Михаил отбил мяч за штангу.

А на 47-й минуте повезло уже гостям: Дзюба протащил мяч по левому флангу и выкатил его по центру прямо на Азмуна, который обыграв соперника протолкнул круглого в правый угол ворот. Гулаччи в падении не дотянулся до кожаного, однако тот по предательски медленно покатился впритирку со штангой.

На пятой добавленной к первому тайму минуте гости получили право на штрафной, который выполнил Забитцер. Мяч после его выстрела попал в стенку, а первым на добивании был Диего Демме, который мощно пробил мимо голкипера, открыв счет в матче. Практически сразу с ж арбитр отправил команды в раздевалки.

После перерыва немцы снова бросились накатывать атаки на ворота соперника, однако защита петербуржцев работал отлично. На 60-й минуте Азмун из-за пределов штрафной мощно пробивал по воротам, однако Гулачи контролировал ситуацию. А через три минуты РБ Лейпциг увеличил свое преимущество: Ракицкий не справился с Забитцером, который точно пробил в левый угол.

Впоследствии Себастьян Дриусси, который только что появился на поле, после углового опасно замыкал навес, но на страже был Гулачи.

На 83-й минуте воротам РБ Лейпциг угрожал Александр Ерохин, однако Гулачи снова был тут как тут. В общем, если не брать во внимание результат, одними из лучших в составе обеих команд были именно голикперы, которые неоднократно спасали свои команды от верного гола. Матч, несмотря на потуги Зенита отыграться, в конце концов, так и закончился со счетом 2:0 в пользу РБ Лейпциг и принес немцам 9 очков и первое место в турнирной таблице, Зенит с четырьмя баллами остался вторым (пока свой матч не сыграл Лион).

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