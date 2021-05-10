Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн оказался в шорт-листе Барселоны на будущее трансферное окно.

Главным приоритетом Барселоны есть трансфер Эрлинга Холанда, но "блаугранас" рассматривают варианты с приобретением Лаутаро Мартинеса или Харри Кейна, сообщает Diario Sport.

Кейн одержим уходом из Тоттенхэма – поражение в финале Кубка лиги стало последней каплей

Отмечается, что англичанин выражает желание присоединиться к каталонцам, но Барселона не спешит с трансфером. Руководство клуба сомневается относительно перехода Кейна, поскольку ранее английские игроки имели проблемы с адаптацией в чемпионате Испании.

К слову, Харри провел 46 матчей в составе Тоттенхэма в текущем сезоне, записав в свой актив 31 гол и 16 результативных передач.

"Як він кричав у ту ніч!": звіряче вбивство скандального режисера – знімав секс, писав про футбол і любив Болонью