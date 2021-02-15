Президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи пришлось выдержать холодный душ во время визита в Барселону.

Группа фанатов каталонского клуба ждала Аль-Хелаифи, когда тот выходил из машины, сообщает El Chiringuito TV.

Барселона – ПСЖ: Куман проигнорировал спекуляции вокруг Месси и не боится обескровленного соперника

В последние месяцы в прессе постоянно появляются слухи о переходе Лионеля Месси в ПСЖ. Поклонники Барселоны явно недовольны такими откровенными "заигрываниями" к своей звезде, поэтому решили публично унизить Аль-Хелаифи. Босса парижан осыпали проклятиями: "Сук*н сын, грабитель и п*дик".

Добавим, что завтра (16 февраля) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ, начало в 22:00 по киевскому времени.

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