Барселона поздравила Месси с 31-летием, вспомнив гол Лео в стиле Марадоны

Барселона на своей официальной странице в Twitter поздравила своего лидера Лионеля Месси. Аргентинцу сегодня, 24 июня, исполняется 31 год.

"Особенный день для особенного игрока! С Днем рождения, Месси", – говорится в сообщении Барселоны.

Также каталонский клуб опубликовал легендарный гол Лионеля в ворота Хетафе, датированный 2007 годом. Лео обошел полкоманды соперника – все так, как когда-то делал Марадона.

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