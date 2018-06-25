toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛИЯ - ПАНАМА Новости ЧМ 2018

Барселона поздравила Месси с 31-летием, вспомнив гол Лео в стиле Марадоны

24 июня 12:06 140 Читати українською
Барселона поздравила Месси с 31-летием, вспомнив гол Лео в стиле Марадоны
Лионель Месси

Барселона на своей официальной странице в Twitter поздравила своего лидера Лионеля Месси. Аргентинцу сегодня, 24 июня, исполняется 31 год.

"Особенный день для особенного игрока! С Днем рождения, Месси", – говорится в сообщении Барселоны.

Также каталонский клуб опубликовал легендарный гол Лионеля в ворота Хетафе, датированный 2007 годом. Лео обошел полкоманды соперника – все так, как когда-то делал Марадона.

"Сампаоли должен застрелиться с Месси одним патроном". Сокрушительная реакция соцсетей на фиаско Аргентины

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Испания Видеоновости Диего Марадона Диего Марадона Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
26
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук