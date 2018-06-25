toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Барселона привітала Мессі з 31-річчям, згадавши гол Лео у стилі Марадони

24 червня 12:02 477 Читать на русском
Барселона привітала Мессі з 31-річчям, згадавши гол Лео у стилі Марадони
Ліонель Мессі

Барселона на своїй офіційній сторінці у Twitter привітала свого лідера Ліонеля Мессі. Аргентинцю сьогодні, 24 червня, виповнюється 31 рік.

"Особливий день для особливого гравця! З Днем народження, Мессі", – йдеться у повідомленні Барселони.

Також каталонський клуб опублікував легендарний гол Ліонеля у ворота Хетафе, датований 2007 роком. Лео обійшов півкоманди суперника – все так, як колись робив Марадона.

"Сампаолі повинен застрелитися із Мессі одним патроном". Нищівна реакція соцмереж на фіаско Аргентини проти Хорватії

Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Іспанія Відеоновини Дієго Марадона Дієго Марадона Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
35
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук