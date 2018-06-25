Барселона привітала Мессі з 31-річчям, згадавши гол Лео у стилі Марадони

Барселона на своїй офіційній сторінці у Twitter привітала свого лідера Ліонеля Мессі. Аргентинцю сьогодні, 24 червня, виповнюється 31 рік.

"Особливий день для особливого гравця! З Днем народження, Мессі", – йдеться у повідомленні Барселони.

Також каталонський клуб опублікував легендарний гол Ліонеля у ворота Хетафе, датований 2007 роком. Лео обійшов півкоманди суперника – все так, як колись робив Марадона.

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