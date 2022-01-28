Дембеле уже начали сватать в ПСЖ из-за скандала с Барселоной, однако у этого перехода появились новые препятствия.

Дембеле внезапно изменил свою позицию по зимнему трансферу – спасение для Барселоны и шанс перейти в ПСЖ

Журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe информирует, что парижане мало заинтересованы в подписании француза. Главной причиной является высокая травматичность Усмана.

В текущей кампании Усман провел 11 матчей, отличился голом и 2 ассистами. Летом 2017-го Барселона заплатила Борусии Д за вингера 140 млн евро.

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