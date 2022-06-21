Президент Барселоны Жоан Лапорта провел пресс-конференцию, на которой сообщил о начале реконструкции домашней арены. Поэтому каталонцы сезон 2023/24 будут вынуждены играть в другом месте. Ожидается, что уже осенью 2024 года Камп Ноу сможет принимать до 50% привычной вместимости, а еще через год реконструкция будет завершена полностью.

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"Для Барселоны будет честью играть на Эстади Олимпик Льюис Компани в сезоне 2023/24 во время работ над проектом "Espai Barça". Этим летом строительство начнется на 1-м/2-м уровнях, и когда основные работы будут завершены на 3-м уровне/крыше, мы будем играть здесь.

Мы говорим о культовом стадионе, где состоялись Олимпийские игры в Барселоне. Это международный ориентир для города. Мы хотели бы, чтобы в сезоне 2023/24 эта арена стала эпицентром поддержки Барсы", – заявил Лапорта.

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