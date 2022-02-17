Все у житті колись буває вперше. От і виболівальникам Барселони довелося пережити такий момент – на їхньому стадіоні у лютому заграв гімн Ліги Європи. Востаннє каталонці виступали у другому за престижністю клубному турнірі аж у сезоні 2003/04, вилетівши в 1/8 фіналу КУЄФА. Звісно ж, падіння на цей рівень не могло не дратувати "блаугранас".

Можливо, на матч Ліги Європи вболівальники б і не прийшли, однак атмосферу врятував статус суперника – в гості приїхав Наполі, який бореться за чемпіонство в Італії. Хаві не став виставляти на цей поєдинок другорядний склад, довірившись основним футболістам. Змін, у порівнянні з матчем проти Еспаньйола, було чотири – Гарсія змінив травмованого Араухо, Мінгеса вийшов замість Деста, Обамеянг зіграв у атаці замість Гаві, а Бускетс поступився місцем у старті заради Ніко Гонсалеса. Мауріціо Саррі також кинув у бій всіх лідерів.

Перший тайм виявився досить неоднозначним для обох команд. Барселона володіла ініціативою, тримаючи м'яч 61% ігрового часу й завдавши 8 ударів, однак всього раз "кулес" вдалося влучити у площину – це Ніко протягнув сферу в штрафний і пробив з гострого кута у Мерета. Крім цього епізоду, можна загадати момент Феррана на 28-й хвилині, коли той отримав м'яч у великій зоні на лінії карного майданчика й вистрілив по горобцях. Всі інші атаки Барси виявились не дуже гострими – сумарний xG каталонців у першому таймі склав 0,61.

Наполі сильно поступався у активності, організувавши всього три удари, однак гості вигравали боротьбу (25-18 за єдиноборствами) й краще розпоряджалися своїми шансами біля чужих воріт. Так, на 22-й хвилині відзначитись міг Осімхен, який отримав передачу від Зєліньскі і вийшов практично віч-на-віч. Віктор пробив у дальній кут, але тер Штеген парирував. На 29-й же голкіпер каталонців парирував потужний удар Зєліньскі з меж штрафного – втім, Пйотр тут же зіграв на добиванні. 0:1!

На перерву команди відправились за мінімальної переваги Наполі в рахунку, однак у другому таймі Барселона притиснула італійців по-дорослому. До фінального свистка гості змогли огризнутись всього одним простеньким ударом в руки тер Штегену, а от підопічні Хаві активно лізли вперед.

Організувавши кілька перспективних атак, "блаугранас" заробили пенальті на 58-й хвилині – рукою зіграв Жуан. Ферран Торрес підійшов до "позначки" й легко переграв Мерета. 1:1.

Хаві швидко освіжив гру, випустивши на 65-й хвилині Дембеле, Гаві та Бускетса. Завдяки цьому Барселоні вдалося тримати темп і регулярно вриватись на ударні позиції – втім , тиску "синьо-гранатових" не вистачало хорошого завершення в атаці.

Реальні моменти пішли аж наприкінці поєдинку. так, на 88-й хвилині Ферран бахнув з правого краю воротарського (вийшло зависоко), на 90-й класний простріл Дембеле зв останню мить вибив Мерет, а замикання свіжого Люка Де Йонга у падінні через себе пройшло далеко від лівої стійки. На 90+3-й Люк знову міг стати героєм, влетівши у карний майданчик і покотивши м'яч під себе задля удару Феррана – втім, нападник знову не влучив у площину.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Доля путівки в 1/8 фіналу ЛЄ буде вирішена у Неаполі.

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