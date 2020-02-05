Барселона знайшла термінову заміну Дембеле, – ЗМІ

Тренерський штаб іспанської Барселони, схоже, визначився із заміною вінгеру Усману Дембеле. Француз вилетів до кінця сезону через травму.

Форвард Хетафе Анхель – головна ціль команди з Каталонії, стверджує Sport.es.

Барселона може підписати форварда Бетіса

Досвідчений нападник відповідає вимогам, які має виконати Барса, щоб підписати гравця поза межами трансферного вікна. Анхель під керівництвом Хосе Бордаласа є провідним гравцем Хетафе й у 32 переживає другу молодість. Він із однаковою ефективністю може виконувати роль центрфорварда та флангового нападника. Сам гравець хотів би ще пограти в іменитішому клубі – взимку його вів Еспаньйол, але зрештою обрав Де Томаса.

У сезоні 2019/20 Анхель провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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