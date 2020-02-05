toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Барселона знайшла термінову заміну Дембеле, – ЗМІ

15:45 1080 Читать на русском
Барселона знайшла термінову заміну Дембеле, – ЗМІ
Анхель / EFE

Тренерський штаб іспанської Барселони, схоже, визначився із заміною вінгеру Усману Дембеле. Француз вилетів до кінця сезону через травму.

Форвард Хетафе Анхель – головна ціль команди з Каталонії, стверджує Sport.es.

Барселона може підписати форварда Бетіса

Досвідчений нападник відповідає вимогам, які має виконати Барса, щоб підписати гравця поза межами трансферного вікна. Анхель під керівництвом Хосе Бордаласа є провідним гравцем Хетафе й у 32 переживає другу молодість. Він із однаковою ефективністю може виконувати роль центрфорварда та флангового нападника. Сам гравець хотів би ще пограти в іменитішому клубі – взимку його вів Еспаньйол, але зрештою обрав Де Томаса.

У сезоні 2019/20 Анхель провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом
08:00
5844
Теги
Іспанія Трансфери Хетафе Хетафе Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Анхель Анхель Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
21
хв
Баварія
21:45
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук