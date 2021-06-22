Усман Дембеле, который недавно получил травму в матче против сборной Венгрии на Евро-2020, рискует пропустить 3 месяца.

Из-за травмы сухожилия колена 24-летний форвард попрощается с футбольным полем минимум на 3 месяца, вероятно, ему даже придется сделать операцию. Об этом сообщает AS.

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Таким образом, сборная Франции потеряет форварда до конца Евро-2020. Усман Дембеле также не сможет помочь Барселоне как минимум первые полтора месяца в Примере 2021/22.

Напомним, Дембеле заменил Рабьо на 57-й минуте встречи Венгрия – Франция (1:1), но через полчаса сам был вынужден покинуть поле. Детальное обследование выявило у вингера травму сухожилия колена.

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