Представитель Барселоны травмировался в матче второго тура против Венгрии (1:1), информирует RMC Sрort.

Бельгия потеряла Азара на заключительный тур группового этапа Евро-2020

Дембеле заменил Рабьо на 57-й минуте встречи, но через полчаса сам был вынужден покинуть поле. Детальное обследование выявило у вингера травму колена. Он пропустит минимум 3 недели, то есть вылетает до конца Евро.

Добавим, что сборная Франции завершит групповой этап матчем против Португалии (23 июня).

Іспанія провалює старт Євро і ризикує втратити тренера – Луїс Енріке конфліктує з фанами, ЗМІ та навіть федерацією