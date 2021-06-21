Сборная Франции потеряла Дембеле до конца Евро-2020
12:47 - Читати українською
Сборная Франции продолжит свой путь на Евро без вингера Усмана Дембеле.
Представитель Барселоны травмировался в матче второго тура против Венгрии (1:1), информирует RMC Sрort.
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Дембеле заменил Рабьо на 57-й минуте встречи, но через полчаса сам был вынужден покинуть поле. Детальное обследование выявило у вингера травму колена. Он пропустит минимум 3 недели, то есть вылетает до конца Евро.
Добавим, что сборная Франции завершит групповой этап матчем против Португалии (23 июня).
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