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Барселона нацелилась на трех защитников Серии А

19:33 144 Читати українською
Барселона нацелилась на трех защитников Серии А
Стефан де Врей и Милан Шкриняр / Фото ФК Интер

Каталонский клуб нашел потенциальное усиление в чемпионате Италии.

Защитники Интера Стефан Де Врей и Милан Шкриняр заинтересовали каталонский гранд, сообщает Calciomercato.

Также Барса не теряет надежды подписать защитника Наполи Калиду Кулибали, за которого неаполитанцы требуют невероятные 120 млн евро. Травмы игроков защитного звена могут побудить действующего чемпиона Испании на такие финансовые жертвы.

В текущем сезоне Серии А де Врей провел 6 матчей и отличился ассистом, зато Шкриняр успел сыграть в 8-ми поединках. В активе Кулибали также 6 игр.

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