Барселона націлилась на трьох захисників Серії А

Ліга Європи — 20:01 1
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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо
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Динамо – Копенгаген: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 17:07 1894
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Хачеріді підписав контракт з брестським ДинамоСвіт — 16:48 9449
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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:30 17744
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"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом ПятоваЛіга чемпіонів — 12:42 16606