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Барселона націлилась на трьох захисників Серії А

19:33 258 Читать на русском
Барселона націлилась на трьох захисників Серії А
Стефан де Врей та Мілан Шкріняр / Фото ФК Інтер

Каталонський клуб знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Італії.

Захисники Інтера Стефан де Врей та Мілан Шкріняр зацікавили каталонський гранд, повідомляє Calciomercato.

Також Барса не втрачає надії підписати оборонця Наполі Каліду Кулібалі, за якого неаполітанці вимагають неймовірні 120 млн євро. Травми гравців захисної ланки можуть спонукати чинного чемпіона Іспанії на такі фінансові жертви.

В поточному сезоні Серії А де Врей провів 6 матчів та відзначився асистом, натомість Шкріняр встиг зіграти у 8-ми поєдинках. В доробку Кулібалі також 6 ігор.

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