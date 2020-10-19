"Возможно ли подписание Депая зимой? Конечно, это возможно.

Барселона согласовала переход Депая – дуэт звезд может паковать чемоданы

Попробую добиться этого, потому что мне хочется видеть Мемфиса в команде. Но сейчас я не могу оценить финансовое положение клуба на январь", – цитирует слова Рональда Кумана издание AD.

Заметим, с приходом нидерландца к рулю Барселоны СМИ активно распространяли информацию о трансфере Депая. По последним данным, переход уже якобы согласован – Мемфис был трансферной целью клуба еще летом, но тогда менеджмент каталонцев не смог договориться о деталях сделки.

В текущем сезоне французского первенства 26-летний Депай в 7 матчах отличился 4 голами и тремя ассистами за Лион. Transfermarkt оценивает его в 45 млн евро.

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