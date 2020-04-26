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Барселона может отдать Миранду в Серию А

10:08 20 Читати українською
Барселона может отдать Миранду в Серию А
Миранда, Пике, Месси, Суарес / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Хуан Миранда может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Сампдория намерена арендовать защитника Барселоны Хуана Миранду, сообщает El Mundo Deportivo.

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Нынешний сезон 20-летний игрок молодежной сборной Испании проводит в Шальке на правах аренды. Стоит отметить, что соглашение Хуана с немецким клубом рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Миранда провел лишь 4 матча.

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Шальке Шальке Сампдория Сампдория Барселона Барселона Италия Трансферы Трансферы Барселоны Хуан Миранда Хуан Миранда
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