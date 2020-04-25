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Ювентус предложил Барселоне звездный обмен – каталонцы диктуют свои условия

13:25 72 Читати українською
Ювентус предложил Барселоне звездный обмен – каталонцы диктуют свои условия
Артур / Getty images

На бразильского полузащитника Барселоны Артура появился еще один топ-претендент.

Туринский Ювентус присоединился к миланскому Интеру и лондонскому Тоттенхэму в борьбе за хавбека каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона готова рассмотреть все предложения по трансферу Артура

По информации издания, действующий чемпион Италии предложил Барселоне права на Миралема Пьянича. Однако "сине-гранатовые" не считают такой вариант перспективным, поскольку боснийцу уже 30 лет. В то же время Барса готова сделать Юве встречное предложение. Испанский клуб заинтересован сразу в нескольких игроках "бьянконери". Речь идет, прежде всего, об уругвайце Родриго Бентанкуре. Также не исчез на Камп Ноу интерес к Федерико Бернардески, но самой большой мечтой остается Маттейс де Лигт. Отмечается, что вполне вероятным является вариант, когда в столицу Каталонии отправится игрок, которого нет в этом списке.

Напомним, летом 2018-го Барса приобрела Артура у Гремио за 31 млн евро, сейчас его стоимость по данным transfermarkt составляет 56 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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