Барселона и Манчестер Юнайтед следят за форвардом венского Рапида. Ранее агент игрока отмечал, что каталонцы могут приобрести его клиента только в летнее трансферное окно.

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Как сообщает FootballExpress, "красные дьяволы" ищут молодых и голодных к победам игроков, а потому манкунианцы могут навязать серьезную борьбу за Демира.

К слову, Юусф провел 17 матчей в текущем сезоне в составе Рапида, записав 4 гола и 2 ассиста.

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