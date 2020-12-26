Барселона и Манчестер Юнайтед поборются за 17-летнего форварда
14:18 - Читати українською
Нападающий венского Рапида Юсуф Демир заинтересовал сразу двух европейских топ-клубов.
Барселона и Манчестер Юнайтед следят за форвардом венского Рапида. Ранее агент игрока отмечал, что каталонцы могут приобрести его клиента только в летнее трансферное окно.
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Как сообщает FootballExpress, "красные дьяволы" ищут молодых и голодных к победам игроков, а потому манкунианцы могут навязать серьезную борьбу за Демира.
К слову, Юусф провел 17 матчей в текущем сезоне в составе Рапида, записав 4 гола и 2 ассиста.
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