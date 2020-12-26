Барселона та Манчестер Юнайтед позмагаються за 17-річного форварда
14:14 - Читать на русском
Нападник віденського Рапіда Юсуф Демір зацікавив одразу двох європейських топ-клубів.
Барселона та Манчестер Юнайтед стежать за форвардом віденського Рапіда. Раніше агент гравця зазначав, що каталонці можуть придбати його клієнта лише у літнє трансферне вікно.
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Як повідомляє FootballExpress, "червоні дияволи" шукають молодих та голодних до перемог гравців, а тому манкуніанці можуть нав'язати серйозну боротьбу за Деміра.
До слова, Юусф провів 17 матчів у поточному сезоні у складі Рапіда, записавши 4 голи та 2 асисти.
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