В начале лета каталонцы были готовы отдать за звезду ПСЖ 80 млн евро, утверждает Le10Sport.

Барселона пыталась вернуть Неймара, но ПСЖ подкупил отца звезды бешеной суммой, – RAC1

Французский гранд даже не рассмотрел это предложение, а параллельно готовилась почва для "кражи" Месси. Неймар уже имел предварительную договоренность с ПСЖ о продлении контракта и призывал аргентинца присоединиться к проекту. Через два месяца план был реализован идеально – парижане получили в свой состав вторую звезду, а Барселона осталась с пустыми руками.

Напомним, Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, поскольку "блаугранас" не смогли втиснуть контракт звезды в рамки Ла Лиги.

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