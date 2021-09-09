Барселона была готова дать 80 млн евро за Неймара – ПСЖ даже не рассмотрел предложение и планировал "кражу" Месси
Барселона потерпела грандиозное фиаско в попытке вернуть Неймара.
В начале лета каталонцы были готовы отдать за звезду ПСЖ 80 млн евро, утверждает Le10Sport.
Барселона пыталась вернуть Неймара, но ПСЖ подкупил отца звезды бешеной суммой, – RAC1
Французский гранд даже не рассмотрел это предложение, а параллельно готовилась почва для "кражи" Месси. Неймар уже имел предварительную договоренность с ПСЖ о продлении контракта и призывал аргентинца присоединиться к проекту. Через два месяца план был реализован идеально – парижане получили в свой состав вторую звезду, а Барселона осталась с пустыми руками.
Напомним, Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, поскольку "блаугранас" не смогли втиснуть контракт звезды в рамки Ла Лиги.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021