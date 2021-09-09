Барселона була готова дати 80 млн євро за Неймара – ПСЖ навіть не розглянув пропозицію і планував "крадіжку" Мессі
Барселона зазнала грандіозного фіаско у спробі повернути Неймара.
На початку літа каталонці були готові віддати за зірку ПСЖ 80 млн євро, стверджує Le10Sport.
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Французький гранд навіть не розглянув цю пропозицію, а паралельно готувалося підґрунтя для "крадіжки" Мессі. Неймар вже мав попередню домовленість з ПСЖ щодо продовження контракту і закликав аргентинця приєднатися до проекту. Через два місяці план був реалізований ідеально – парижани отримали у свій склад другу зірку, а Барселона залишилася з порожніми руками.
Нагадаємо, Мессі перейшов у ПСЖ на правах вільного агента, оскільки "блаугранас" не змогли втиснути контракт зірки у рамки Ла Ліги.
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