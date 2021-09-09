На початку літа каталонці були готові віддати за зірку ПСЖ 80 млн євро, стверджує Le10Sport.

Барселона намагалася повернути Неймара, але ПСЖ підкупив батька зірки шаленою сумою, – RAC1

Французький гранд навіть не розглянув цю пропозицію, а паралельно готувалося підґрунтя для "крадіжки" Мессі. Неймар вже мав попередню домовленість з ПСЖ щодо продовження контракту і закликав аргентинця приєднатися до проекту. Через два місяці план був реалізований ідеально – парижани отримали у свій склад другу зірку, а Барселона залишилася з порожніми руками.

Нагадаємо, Мессі перейшов у ПСЖ на правах вільного агента, оскільки "блаугранас" не змогли втиснути контракт зірки у рамки Ла Ліги.

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