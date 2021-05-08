Лидер испанского сезона заглянул в гости к каталонцам, которые делят 2-3 места с Реалом. Где смотреть матч Барселона – Атлетико онлайн? Поединок в Украине транслирует MEGOGO Футбол Live. В случае победы команда Кумана потеснит мадридцев с первой ступеньки. Впрочем, в предыдущих двух очных встречах против "матрасников" Месси и Ко набрали на Камп Ноу лишь 1 балл. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Атлетико, стартует в 17:15. Каталонцы в предыдущей домашней игре сенсационно уступили дома Гранаде, поэтому стремились к двойной реабилитации.

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Барселона: Тер Штеген – Дест, Мингеса, Пике, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педри – Месси, Гризманн

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Карраско, Коке, Льоренте, Лемар – Луис Суарес, Анхель Корреа