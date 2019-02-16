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Барселона – Вальядолид: прямая трансляция

20:45 18 Читати українською
Барселона – Вальядолид: прямая трансляция
Барселона – Вальядолид: прямая трансляция

В матче 24-го тура чемпионата Испании Барселона встречается с Вальядолидом на Камп Ноу. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 24-го тура чемпионата Испании Барселона – Вальядолид начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Испания24 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вальядолід: Суббота 16 февраля 2019

Барселона
до матча
38
мин
Вальядолід
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Теги
Испания Барселона Барселона Вальядолід Вальядолід Барселона - Вальядолід
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