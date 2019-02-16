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Барселона – Вальядолід: пряма трансляція

20:45 351 Читать на русском
Барселона – Вальядолід: пряма трансляція
Барселона – Вальядолід: пряма трансляція

У матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії Барселона зустрічається з Вальядолідом на Камп Ноу. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Вальядолід розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Іспанія24 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вальядолід: Субота 16 лютого 2019

Барселона

live 29'
0 : 0
Вальядолід
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Вальядолід Вальядолід Барселона - Вальядолід
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