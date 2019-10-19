Барселона – Реал: Зидан отказался комментировать изменение даты проведения Эль Класико

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мнением о переносе матча Ла лиги с Барселоной.

"Мы будем делать то, что нам скажут. У Барселоны и у нас будет своя позиция. Если мы должны сыграть 26 октября, сыграем 26 числа. Если назначат на следующий день, хорошо, сыграем в тот день.

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У меня есть свои предпочтения, но я о них не скажу. Если я даже выскажу свое мнение, ничего не изменится. Поэтому я лучше помолчу", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, встреча, которая должна была состояться 26 октября в столице Каталонии, была перенесена на более поздний срок. Скорее всего, команды сыграют в декабре. Перенос связан с напряженной ситуацией в столице Каталонии, где проходят массовые акции протеста.

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