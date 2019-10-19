Барселона – Реал: Зідан відмовився коментувати зміну дати проведення Ель Класіко

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився думкою про перенесення матчу Ла ліги з Барселоною.

"Ми будемо робити те, що нам скажуть. У Барселони і у нас буде своя позиція. Якщо ми повинні зіграти 26 жовтня, зіграємо 26 числа. Якщо призначать наступного дня, добре, зіграємо в той день.

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У мене є свої уподобання, але я про них не скажу. Якщо я навіть висловлю свою думку, нічого не зміниться. Тому я краще помовчу", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, зустріч, яка повинна була відбутися 26 жовтня в столиці Каталонії, була перенесена на більш пізній термін. Швидше за все, команди зіграють у грудні. Перенесення пов'язане з напруженою ситуацією в столиці Каталонії, де проходять масові акції протесту.

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