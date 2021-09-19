Чемпионат Турции, 5 тур

Адана Демирспор – Ризеспор – 3:1

Голы: Балотелли, 33 (пен), Варгас, 40, Бьярнасон, 66 – Болдрин, 53

Команда Винченцо Монтеллы одержала первую победу в текущей Суперлиге. В 5-м туре чемпионата Адана Демирспор дома обыграла Ризеспор. Счет открыл Марио Балотелли, который уверенно реализовал 11-метровый. Это первый гол 31-летнего итальянца за турецкую команду.

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Еще до перерыва Варгас удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме команды обменялись голами – как следствие, 3:1 в пользу подопечных Монтеллы. Адана Демирспор набрала 5 очков и поднялась на 15 место чемпионата. Ризеспор, за который в свое время выступали Николай Морозюк и Денис Гармаш, находится на 18-й позиции, имея в активе только 1 пункт.

Напомним, Балотелли перебрался в Адану Демирспор летом. Ранее опытный форвард выступал за Интер, Манчестер Сити, Ливерпуль, Милан, Ниццу, Марсель, Брешию и Монцу.

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